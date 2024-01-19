Микророботы в виде жука и водомерки развили рекордную скорость
Самых маленьких, легких и быстрых полностью функциональных микророботов создали в Университете штата Вашингтон. Их разработали по примеру насекомых: мини-жука и водомерки.
Миниатюрных роботов планируют использовать для таких задач, как искусственное опыление растений, поисково-спасательные работы, мониторинг окружающей среды, хирургия. Робот-водомерка весит всего 55 миллиграммов, мини-жук – всего 8 мг.
При этом они могут передвигаться со скоростью около 6 мм в секунду – это быстро для микророботов такого масштаба, хотя они еще не могут сравниться с настоящими насекомыми. Так, муравей весом до 5 мг преодолевает почти метр в секунду.
Роботы двигаются благодаря крошечным приводам, изготовленным по инновационной технологии. Приводы сделаны из сплава с памятью формы, который способен изменять форму при нагревании, а затем возвращается к первоначальной конфигурации. В сплавах нет движущихся частей и вращающихся компонентов, увеличивающих размеры и массу.
Приводы состоят из проволочек диаметром 25,4 мкм. При небольшом количестве тока провода можно нагревать и охлаждать, благодаря чему роботы могут махать плавниками или двигать ногами со скоростью до 40 раз в секунду. В ходе испытаний они также подняли вес, более чем в 150 раз превышающий собственный.
В дальнейшем ученые планируют сделать микророботов более автономными. Для этого они могут использовать крошечные батарейки или механизм каталитического сжигания, сообщает International Conference on Intelligent Robots and Systems.
Ранее сообщалось, что создана микроскопическая рука из ДНК. Она научилась ловить вирусы.