Микророботы в виде жука и водомерки развили рекордную скорость

Самых маленьких, легких и быстрых полностью функциональных микророботов создали в Университете штата Вашингтон. Их разработали по примеру насекомых: мини-жука и водомерки.

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Миниатюрных роботов планируют использовать для таких задач, как искусственное опыление растений, поисково-спасательные работы, мониторинг окружающей среды, хирургия. Робот-водомерка весит всего 55 миллиграммов, мини-жук – всего 8 мг.

При этом они могут передвигаться со скоростью около 6 мм в секунду – это быстро для микророботов такого масштаба, хотя они еще не могут сравниться с настоящими насекомыми. Так, муравей весом до 5 мг преодолевает почти метр в секунду.

Роботы двигаются благодаря крошечным приводам, изготовленным по инновационной технологии. Приводы сделаны из сплава с памятью формы, который способен изменять форму при нагревании, а затем возвращается к первоначальной конфигурации. В сплавах нет движущихся частей и вращающихся компонентов, увеличивающих размеры и массу.

Приводы состоят из проволочек диаметром 25,4 мкм. При небольшом количестве тока провода можно нагревать и охлаждать, благодаря чему роботы могут махать плавниками или двигать ногами со скоростью до 40 раз в секунду. В ходе испытаний они также подняли вес, более чем в 150 раз превышающий собственный.

В дальнейшем ученые планируют сделать микророботов более автономными. Для этого они могут использовать крошечные батарейки или механизм каталитического сжигания, сообщает International Conference on Intelligent Robots and Systems.