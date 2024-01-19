В Роскачестве напомнили об опасности сканирования случайных QR-кодов

«Если вы на кассе в магазине или на выставке и видите черненький квадратик у товара или экспоната – тут все понятно. Но если QR-код расположен на стене в общественном месте или затаился в укромном уголке на улице – лучше не рисковать и не наводить камеру для сканирования», – объяснил Бодров.