В Роскачестве напомнили об опасности сканирования случайных QR-кодов

Эксперт порекомендовал не скачивать программы для чтения и проверки QR-кодов
Случайные QR-коды, размещенные на улице, при сканировании могут активировать на смартфоне фоновую загрузку вирусного ПО, а также запустить другую вредоносную активность. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
«QR-коды можно использовать для установки программного обеспечения, определения местоположения и даже создания событий в календаре, где будет размещен контент социальной инженерии, побуждающий жертв к действию (например, перейти по ссылке). Именно поэтому сканировать наклейки на каждом углу просто из любопытства – потенциально опасная идея», – сказал Бодров.
Эксперт подчеркнул, что главная опасность случайных QR-кодов заключается в невозможности проверить их содержимое без сканирования. Поэтому для безопасности нужно анализировать косвенные признаки.
«Если вы на кассе в магазине или на выставке и видите черненький квадратик у товара или экспоната – тут все понятно. Но если QR-код расположен на стене в общественном месте или затаился в укромном уголке на улице – лучше не рисковать и не наводить камеру для сканирования», – объяснил Бодров.
Также, по его словам, категорически не рекомендуется скачивать на смартфоны сторонние приложения для сканирования QR-кодов, так как в них самих часто встречаются вредоносные функции. Большинство современных смартфонов по умолчанию содержат встроенный сканер, а камеры телефонов могут сканировать как штрих-коды, так и QR-коды.