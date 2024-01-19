Объем пиратского контента в России вырос вдвое

Роскомнадзор заблокировал около 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом — годом ранее их было 458 тысяч. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве сообщили, что за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 миллионов ссылок. Отмечается, что для владельцев ресурсов в настоящее время не установлена административная ответственность за отказ от удаления объектов авторских и смежных прав.

По словам президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать.