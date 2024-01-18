В Samsung раскрыли план по внедрению ИИ в смартфоны Galaxy

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о намерении установить искусственный интеллект (ИИ) Galaxy AI на 100 млн смартфонов Galaxy по всему миру до конца 2024 года. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на главу подразделения мобильных устройств Samsung Ро Тэ Муна.

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«Galaxy AI в серии Galaxy S24 — это гибридный искусственный интеллект, использующий ИИ как на устройстве, так и в облаке. В этом году мы представим Galaxy AI примерно на 100 миллионах смартфонов Galaxy для глобального расширения мобильного искусственного интеллекта», — заявил журналистам Ро Тэ Мун в кулуарах мероприятия Galaxy Unpacked, проходившего в Сан-Франциско.

Последняя версия смартфона Galaxy S24 стала первым смартфоном компании на базе искусственного интеллекта с переводом в реальном времени, улучшенным фоторедактором и другими функциями.

По словам топ-менеджера, Samsung планирует начать обновление программного обеспечения Galaxy AI в первой половине этого года и поэтапно расширять модельный ряд устройств с поддержкой ИИ.

Из-за опасений, что встроенный в устройство искусственный интеллект может отрицательно сказаться на времени автономной работы, Ро Тэ Мун заверил, что последняя серия Galaxy оптимизирована под ИИ, поэтому расход заряда батареи «вообще не является проблемой».