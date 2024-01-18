В России подешевел iPhone 13

Журналисты медиа заметили, что iPhone 13 оказался доступен дешевле 60 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 80 тысяч рублей — таким образом, девайс подешевел на 25 процентов.

В начале января стало известно, что представленный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на четверть. Если на старте девайс оценивали в 80 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался доступен в продаже за 60 тысяч рублей.