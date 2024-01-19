Эксперт рассказал, можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь

Смартфоны можно оставлять на зарядке на ночь, если использовать для этого подходящее зарядное устройство и исправный кабель. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Эксперт уточнил, что ночная зарядка является даже более предпочтительной.
«Если пытаться зарядить смартфон в течение дня и постоянно то включать, то выключать его из розетки, это не очень хорошо скажется на долговечности аккумулятора и самого устройства. Также пользоваться гаджетом во время заряда не совсем комфортно, потому что провод начинает перегибаться, переламываться, он оголяется», – пояснил он.
По его словам, современные устройства оснащены контроллерами, которые позволяют им не перезаряжаться. Однако, если использовать неисправный кабель, может произойти пожар, предупредил Ульянов. В связи с этим он не советует заряжать смартфоны аксессуарами с повреждениями.
Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак до этого говорил, что одна из самых распространенных ошибок при использовании смартфонов — это неправильная зарядка устройства. Он советует избегать разряда батареи до нуля и восполнять аккумулятор, когда он будет разряжен до 10-20%. Также Руснак рекомендует не заряжать телефон до 100%, а до 80-90%.