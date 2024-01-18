В Польше на дне реки обнаружен редкий меч викингов

Редкий тысячелетний "меч викингов" был найден в почти идеальном состоянии на дне реки в Польше.

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Рабочие, проводившие дноуглубительные работы на реке Висла в городе Вроцлав, наткнулись на "идеально сохранившийся" меч после того, как заметили продолговатый металлический предмет, торчащий из наносов. Меч был передан исследователям из университета Николая Коперника в Торуни, после чего археологи сделали рентген оружия и датировали его периодом до 950 года нашей эры, сообщает Daily Mail.

Они также обнаружили надпись со словом "Ulfberht". Известно, что в Польше существует только восемь таких мечей и всего 170 в остальной Европе. Изготовленный с использованием технологии, неизвестной соперникам викингов, меч Ульфберхт был революционным по тем временам высокотехнологичным клинком и считается одним из величайших мечей, когда-либо созданных в мировой истории. Мечи Ульфберхта были известны своей прочностью, гибкостью и остротой и высоко ценились воинами-викингами.

Законы викингов предписывали, что мужчины должны владеть оружием, в основном это были копья, мечи и боевые топоры. Их носили во время сражений, но также использовали как символы статуса, а их рукояти часто украшались серебром, медью и бронзой. Мечи были самыми дорогими в изготовлении и являлись признаком высокого статуса.