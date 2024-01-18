Что такое Galaxy Ring: первое умное кольцо от Samsung

На презентации Samsung Unpacked 2024 компания официально анонсировала Galaxy Ring: умное кольцо, которое призвано вывести фитнес-трекеры на новый уровень. Портал SlashGear собрал все, что известно об этом устройстве на данный момент.

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Перед анонсом Galaxy Ring производитель рассказал о том, какую работу компания проделала над технологиями по мониторингу здоровья. Samsung заключила ряд договоренностей с медицинскими и технологическими организациями для разработки портативных устройств. Для обработки информации также используется проприетарный ИИ Galaxy AI.

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Часы Galaxy Watch обладают широким набором отслеживаемых параметров: сожженные калории, пройденные шаги, режим сна и сердцебиение, менеджмент стресса. Помимо этого, Samsung получила одобрение на функцию предупреждения об аритмии, что стало довольно важной вехой. Но пока неизвестно, какие из этих функций будут поддерживаться Galaxy Ring.

Резонно предположить, что кольцо выйдет на рынок в разных размерах, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. По слухам, размеров будет по меньшей мере четыре. Неподтвержденная информация также гласит, что приблизительное окно релиза Galaxy Ring находится между третьим кварталом 2024 и первым кварталом 2025 года. Samsung пока не оглашала никаких дат.

Хотя фирма ничего не рассказала о функциях умного кольца, оно наверняка будет соперничать с уже существующими альтернативами. Например, Oura Ring Generation 3 — устройство для мониторинга сна, сердцебиения, температуры кожи и интенсивности дыхания. Последняя версия Oura Ring стоит $299, однако Galaxy Ring вряд ли будет настолько же дорогим. Для контекста, цена часов Galaxy Watch 6 составляет $239,99 — покупатели вряд ли захотят потратить еще больше денег на кольцо, функционал которого ограничен.