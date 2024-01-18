Американская Vulcan Centaur получила новые ракетные ускорители

Ракета Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance (ULA) получила новые боковые твердотопливные ракетные ускорители, которые были продемонстрированы во время первого пуска носителя. Об этом пишет SpaceNews.

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Пара ускорителей GEM 63XL обеспечила более двух третей тяги при старте ракеты. Соответствующие изделия проработали около двух минут, после чего были сброшены.

SpaceNews напоминает, что GEM 63XL почти на два метра длиннее ускорителя GEM 63, используемого на ракете Atlas 5, на смену которой создан Vulcan Centaur. Оба изделия разработаны корпораций Northrop Grumman.

Первый пуск ракеты Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал состоялся 8 января.