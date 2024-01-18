В Испании открыли новый вид доисторических кошек

Ученые обнаружили в Испании останки ранее неизвестного, доисторического вида кошек, жившего на этой территории около 15,5 миллиона лет назад. Как рассказало издание The Independent, эти кошки были небольшими и кусачими.

© Unsplash

Вид кошек, получивший название Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе малых кошек с хищническим поведением, напоминающим повадки пиренейских рысей. Доисторические кошки тоже душили добычу и, «возможно, сильно кусались во время охоты».

Новый вид кошачьих идентифицировали благодаря ископаемым останкам, обнаруженным в 2007 году на археологической стоянке недалеко от Мадрида. Археологи тогда нашли хорошо сохранившиеся останки костей челюсти, а также все зубы кошки, кроме резцов.

По словам исследователей, образец представляет собой одну из наиболее полных на сегодняшний день окаменелостей ранних кошачьих.

На основе анализа костей нижней челюсти ученые пришли к выводу, что эта доисторическая кошка могла охотиться на «относительно более крупную добычу», чем похожие на нее современные кошки.

Особенностями этого вида кошачьих по сравнению с их потомками являются меньший второй нижний коренной зуб (m2) и относительно меньший нижний клык. Среди современных кошачьих такой m2 наблюдается только у евразийской рыси.

Исследователи подчеркнули, что это открытие расширяет представления о разнообразии и эволюции кошек в доисторической Европе.