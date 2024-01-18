На побережье Англии нашли «безликого» морского монстра

Тушу неопознанного морского существа обнаружили на британском пляже. Местная исследовательница Кэролайн Пиндар заметила останки «безликого» монстра размером с трех взрослых человек, когда осматривала каменные бассейны в Хейберн-Уайке, Северный Йоркшир.

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Женщина рассказала, что оказалась в отдаленном месте, где накануне прошел сильный шторм. Там, где прилив отступил, среди скал осталось много пены.

На берегу Пиндар заметила нечто, что сначала приняла за сгусток пены или рыбацкий мусор. Но когда она приблизилась, то поняла, что это останки крупного животного.

«Останки были сильно разложившимися, с костями, выступающими сквозь кожу, и кучками жира с одной стороны», – описала исследовательница.

Существо казалось лишенным головы и хвоста и источало сильный запах. Длина тела составляла 16 футов (4,8 м). Кэролайн выложила его снимки в интернет, и пользователи стали строить предположения, кем же мог быть «монстр»: моржом, китом, тюленем или дельфином.

Эксперты Британской программы по исследованию выброшенных на берег китообразных также не смогли идентифицировать существо. По их мнению, это крупное китообразное, предположительно полосатик, но точно сказать нельзя из-за сильного разложения тела, сообщает The Daily Mail.