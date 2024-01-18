Samsung представила 10-ядерный процессор Exynos 2400

Представленные вчера смартфоны Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ для европейского рынка базируются на чипсете Exynos 2400. Технически процессор был представлен в октябре прошлого года, но только теперь производитель раскрыл основные детали, такие как скорость процессора и кластеры ядер.

© MobiDevices

Samsung Exynos 2400 изготовлен по 4-нм техпроцессу и включает в себя 10 ядер (в конфигурации 1+2+3+4):

основное ядро Cortex-X4 (3,20 ГГц);

2 ядра Cortex-A720 (3,9 ГГц);

3 ядра Cortex-A720 (2,60 ГГц);

4 ядра Cortex-A520 (2,0 ГГц).

Это первый в своем роде чип, в котором используется процесс 4LPP+ от Samsung Foundry и технология FOWLP (Fan Out Wafer Level Packaging), что сделает SoC более эффективной, чем её предшественники.

Exynos 2400 работает в тандеме с графическим процессором Samsung Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA 3. Он поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне, затенение с переменной скоростью и даже технологию масштабирования на основе искусственного интеллекта, такую как FidelityFX Super Resolution (FSR).

Samsung не раскрыла такие характеристики, как количество WGP и тактовые частоты. Согласно предыдущим утечкам, это может быть около 1,1 ГГц. Тем не менее Samsung утверждает, что новый чипсет способен выводить видео 4K со скоростью 120 к/с или 1440p со скоростью 144 к/с при подключении к внешнему устройству.

По заявлению корейского производителя, что NPU Exynos 2400 более чем в 14 раз быстрее, чем Exynos 2200. Для этого используется комбинация 2x GNPU (General NPU) и 2x SNPU (Shallow NPU). Точное количество TOPS не известно. Наконец, его интернет-провайдер может поддерживать сенсор камеры с разрешением до 320 Мп.