На комете впервые нашли пещеры

Ученые описали три ледяных пещеры на поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Их идентифицировали благодаря изображениям, полученным прибором OSIRIS на борту космического корабля «Розетта» 9-10 апреля 2016 года.

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Визуально они выглядят как яркие пятна диаметром от 15 до 30 метров. Компьютерное моделирование показало, что их глубина составляет от 20 до 47 метров.

Пещерам присвоили обозначения A, B и С. Две первых расположены в регионе Кефри, который отличается пересеченной местностью и наличием валунов. Третью пещеру заметили в регионе Эш, она находится в зоне полуразрушенной осыпи и может быть частично заполнена обломками пород.

Ученые отметили, что пещеры на поверхности кометы являются временным явлением. Они способны просуществовать не более двух лет.

Наличие пещер может объяснить некоторые особенности кометы. Так, они оказались причиной возникновения яркого джета, зафиксированного на ядре 18 июля 2015 года. Исследование доказало, что он возник, когда Солнце временно осветило дно пещеры B.