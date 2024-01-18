В России зафиксирована DDoS-атака продолжительностью почти в 2 года

С 2023 года российские компании стали чаще подвергаться продолжительным DDoS-атакам. Об этом со ссылкой на компанию Servicepipe сообщает издание «Ведомости».

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По данным Servicepipe, 5% от всех зафиксированных в прошлом году DDoS-атак оказались с длительным эффектом. То есть они начались в 2023 году и продолжаются до сих пор.

В топ-5 самых продолжительных DDoS-атак вошли инциденты, начавшиеся в феврале, марте, мае и юле 2022 года, а также атака, которая продолжается с февраля 2023 года. Им подверглись окологосударственные интернет-ресурсы, а также сайты предприятий из сферы бизнеса.

В Servicepipe отметили, что не все длительные DDoS-атаки являются политически мотивированными. Как минимум у двух предприятий из обозначенного топ-5 инциденты с высокой вероятностью инициированы конкурентами.

По данным специалистов по информационной безопасности, продолжительные DDoS-атаки имеют максимальную мощность только в начале инцидента. После они становятся слабее.