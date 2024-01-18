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Impulse Space представила буксир для крупногабаритных спутников

Компания Impulse Space представила новый космический буксир Helios, предназначенный для запуска крупногабаритных спутников на геостационарную орбиту.

Impulse Space представила буксир для крупногабаритных спутников
© Impulse Space

Helios имеет диаметр чуть менее 5 метров и может нести полезную нагрузку до 4 тонн. Он оснащен мощным двигателем Deneb, работающим на жидком кислороде и метане. Благодаря этому буксир может вывести спутник на геостационарную орбиту всего за один день.

Новый космический буксир открывает новые возможности для запуска крупногабаритных спутников. В настоящее время их можно запустить двумя способами: либо на ракете Falcon Heavy или Vulcan, что дорого, либо на ракете средней грузоподъемности с пересадочной орбитой, что занимает несколько месяцев и требует больших затрат топлива.

Helios же решает обе эти проблемы. Он значительно дешевле Falcon Heavy и Vulcan, а также позволяет сэкономить на топливе и времени.

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