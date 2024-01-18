Лауреат престижной премии по литературе призналась в использовании ChatGPT

Лауреат престижной в Японии литературной премии Риэ Кудан призналась, что использовала ChatGPT при написании своего романа. Об этом пишет Legit.ng.

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Риэ Кудан получила премию Акутагавы за роман «Токийская башня сочувствия». По словам писательницы, около 5% предложений в нем были написаны чат-ботом.

При этом судьи оценили роман, действие которого разворачивается в футуристическом Токио вокруг тюремной башни и нетерпимости ее архитектора к преступникам, как «почти безупречный», отмечает издание.

В своей речи на церемонии награждения автор книги заявила о желании использовать технологии искусственного интеллекта и в дальнейшем, чтобы еще больше «развить свое творчество».

Интернет-пользователи, мнения которых привело издания, разошлись в своих оценках влияния искусственного интеллекта на творчество. Некоторые из них отметили, что такой подход к написанию книги «морально сомнительный и не заслуживает премии». А другие признали, что использование ChatGPT вполне оправдано не только для развлечений.

Ранее Пентагон потребовал от разработчиков искусственного интеллекта делиться информацией о работе программного обеспечения. При этом главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ.