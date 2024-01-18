Лауреат престижной премии по литературе призналась в использовании ChatGPT
Лауреат престижной в Японии литературной премии Риэ Кудан призналась, что использовала ChatGPT при написании своего романа. Об этом пишет Legit.ng.
Риэ Кудан получила премию Акутагавы за роман «Токийская башня сочувствия». По словам писательницы, около 5% предложений в нем были написаны чат-ботом.
При этом судьи оценили роман, действие которого разворачивается в футуристическом Токио вокруг тюремной башни и нетерпимости ее архитектора к преступникам, как «почти безупречный», отмечает издание.
В своей речи на церемонии награждения автор книги заявила о желании использовать технологии искусственного интеллекта и в дальнейшем, чтобы еще больше «развить свое творчество».
Интернет-пользователи, мнения которых привело издания, разошлись в своих оценках влияния искусственного интеллекта на творчество. Некоторые из них отметили, что такой подход к написанию книги «морально сомнительный и не заслуживает премии». А другие признали, что использование ChatGPT вполне оправдано не только для развлечений.
Ранее Пентагон потребовал от разработчиков искусственного интеллекта делиться информацией о работе программного обеспечения. При этом главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ.
А генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать «значительного вреда миру».