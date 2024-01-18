Установлена дата постройки ворот Иштар в Вавилоне

Археологи определили точную дату постройки ворот Иштар. Согласно историческим источникам, культовое сооружение из глазурованного кирпича было возведено по приказу царя Навуходоносора II в честь победы над Иерусалимом.

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Ворота служили входом в древний город Вавилон, расположенный в южной Месопотамии. Известно, что их строили в три этапа, но точное время каждого из них долгое время оставалось предметом дискуссий.

Удалось установить, что первый этап строительства начался при царе Навуходоносоре, так как на кирпичах было выгравировано его имя. Но археологи не знали, сколько времени прошло до завершения второй и третьей фаз. Возможно, царь мог умереть еще до завершения работ над воротами.

Авторы нового исследования собрали крошечные образцы из пяти обожженных глиняных кирпичей ворот Иштар, и измерили геомагнитные поля каждого из них. Эта технология, известная как археомагнетизм, позволяет получить более точные данные, чем радиоуглеродное датирование.

Результаты показали, что между каждым этапом строительства не было значительных хронологических разрывов. Комплекс ворот был возведен через некоторое время после вавилонского завоевания Иерусалима, которое состоялось в 586 году до н.э. Вавилоняне разрушили храм Соломона, также известный как Первый храм, сожгли город и изгнали его жителей. Ворота Иштар датировали 583 годом до нашей эры, сообщает PLOS One.