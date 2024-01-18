Ученые объяснили генетическую разнообразность европейцев

Ученые объяснили, с чем связана генетическая разнообразность европейцев
Ученые выяснили, с чем связана генетическая разнообразность европейцев. Как оказалось, на территорию Европы прибыло три волны мигрантов.
Так, первые переселенцы оказались на европейской территории около 40 тыс. лет назад, вторая волна прибыла около 11 тыс. лет назад, и третья - пять тыс. лет назад.
С приходом третьей волны генетическая граница между переселенцами начала стираться. В результате наступила эпоха генетического единства, из-за чего европейцы стали «нацией мигрантов», поскольку гены разных волн миграций окончательно смешались между собой.
Ученые ранее заметили, что ген, отвечающий за продолжительность жизни, работает эффективнее при минимуме калорий.