Ученые объяснили генетическую разнообразность европейцев

Ученые выяснили, с чем связана генетическая разнообразность европейцев. Как оказалось, на территорию Европы прибыло три волны мигрантов.

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Так, первые переселенцы оказались на европейской территории около 40 тыс. лет назад, вторая волна прибыла около 11 тыс. лет назад, и третья - пять тыс. лет назад.

С приходом третьей волны генетическая граница между переселенцами начала стираться. В результате наступила эпоха генетического единства, из-за чего европейцы стали «нацией мигрантов», поскольку гены разных волн миграций окончательно смешались между собой.