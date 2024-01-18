Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring

Накануне вечером Samsung представила новый продукт в своей линейке носимых устройств — Galaxy Ring.

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Это умное кольцо предназначено для сбора метрик о здоровье и представляет собой часть более широкой стратегии Samsung по созданию сети устройств, которые могут передавать информацию в приложение Samsung Health.

Galaxy Ring выглядит как обычное украшение, но внутри него скрыты маленькие датчики и электроника.

Прототип, который был представлен, отражает внешний вид модели, которая в конечном итоге поступит в продажу. Кольцо доступно в трех цветах: серебристом, темно-сером и золотом, и несмотря на свой размер, оно удивительно легкое на пальце.

Однако многое о Galaxy Ring еще неизвестно, включая дату запуска, стоимость, типы датчиков и какие именно метрики оно будет собирать. Samsung надеется, что кольцо сможет собирать данные более тонко и менее отвлекающе, чем смарт-часы.

Samsung также представила новую метрику под названием My Vitality Score, которая предназначена для оценки физической и психической готовности на основе таких факторов, как сон, активность, покоящийся пульс и вариабельность сердечного ритма.