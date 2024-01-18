Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro в честь года Дракона

В честь предстоящего китайского Нового года, который отмечается 10 февраля, Apple выпустила ограниченную серию второго поколения AirPods Pro с гравировкой «Год Дракона».

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Необычные AirPods Pro доступны в онлайн-магазинах Apple в Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре, Вьетнаме и Макао, а также в Южной Корее, где отмечается Год Синего Дракона.

Особенностью новинки является гравировка дракона на корпусе зарядного кейса USB-C, а также красный дракон, напечатанный на коробке, в которой они поставляются. В остальном эти AirPods Pro не отличаются по функциональности и цене от обычных моделей.

Apple ранее уже выпускала ограниченные серии AirPods Pro в некоторых азиатских странах в честь Года Быка, Года Тигра и Года Кролика.