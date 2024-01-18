Представлена замена формату PDF

Polar, инновационная платформа для чтения и управления документами, представила новый формат документов под названием Portable Web Documents (PWD).

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Этот формат, похожий на PDF, поддерживает офлайн-кэширование полных HTML-документов и в будущем обещает улучшенную поддержку видео, диаграмм и других увлекательных функций.

PWD представляет собой полный HTML-документ, включая все зависимые ресурсы, упакованные в архив zip-файла.

Этот формат решает ряд проблем, связанных с существующими форматами, такими как WARC и MHTML, которые предлагают только частичное решение проблемы сохранения веб-страниц.

По словам авторов проекта, PWD обещает стать отличной альтернативой нынешним форматам документов, который сочетает в себе преимущества PDF и HTML, предлагая новые возможности для архивации веб-страниц офлайн.