В РФ представили Samsung Galaxy с ИИ

Компания Samsung представила в России свою первую линейку флагманских Galaxy S24 с собственным искусственным интеллектом. Об этом сообщает «РБК».

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Указывается, что премьера телефона в РФ состоялась одновременно с мировой.

Ключевым нововведением новых смартфонов стал искусственный интеллект Galaxy AI. С его помощью пользователи телефонов смогут использовать «умный» поиск на основе разработанной совместно с Google технологии «Обвести и найти» — для поиска в браузере достаточно обвести на экране нужный объект в соцсетях или во время просмотра мультимедийного контента.

Также ИИ позволит при работе с заметками в приложении Samsung Notes выделять основную мысль текста, структурировать его и исправлять орфографические ошибки. Кроме того пользователи смогут составлять краткую сводку и переводить в режиме реального времени. Кроме того новые модели Samsung оснащены «умной» камерой и функцией изменения тональности речи в текстовых сообщениях от формальной до непринужденной.

В части технических характеристик телефон имеет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X FHD+, фронтальную камеру с разрешением 12 мегапикселей и основную с тремя модулями: 50 мегапикселей, ультраширокоугольную на 12 мегапикселей и телеобъектив с трехкратным зумом на 10 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет от 4000 до 5000 мА/ч.В РФ цены на новые смартфоны стартуют от 90 тысяч рублей.