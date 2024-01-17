В пещерной системе США найдена древнейшая в мире кожа

Фрагмент окаменелой кожи, найденный при обследовании системы известняковых пещер Ричардс-Спур в Оклахоме, США, оказался древнейшим в своем роде. Предыдущий рекорд побит на 21 миллион лет.

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Об открытии рассказывает Sci News. Окаменелая кожа, как показал анализ, принадлежала представителю вида Captorhinus aguti. Это были ранние рептилии, обитавшие в пермский период, примерно 289 миллионов лет назад. Кстати, в пещере были раскопаны и остатки скелета этого существа. Образец кожи и скелет палеонтологи Билл и Джули Мэй получили с большим трудом, поскольку Ричардс-Спур является действующим карьером, доступ к нему затруднен.

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Из описания следует, что сохранившийся фрагмент окаменелой кожи очень маленький, размером меньше ногтя. Однако он уже дал немало ценной информации. Ученые говорят, что он больше всего напоминает кожу крокодила. Образец оказался древнейшим известным примером сохранившегося эпидермиса, самого внешнего слоя кожи. Предполагается, что именно этот слой у наземных рептилий, птиц и млекопитающих стал важной эволюционной адаптацией при их переходе к жизни на суше.

"Время от времени мы получаем исключительную возможность заглянуть в очень давние времена, - говорит Итан Муни, соавтор исследования из Университета Торонто.- Подобные открытия могут действительно обогатить наше понимание и восприятие этих животных-первопроходцев. Кожа и другие мягкие ткани редко окаменевают".

В данном случае кожа, вероятно, сохранилась из-за уникального микроклимата пещерной системы Ричардс-Спур. Исследователи считают, что на протяжении миллионов лет здесь царила бескислородная среда, что препятствовало естественному процессу разложения органики.

"Животные попадали в эту пещерную систему в ранний пермский период и погибали здесь, будучи погребенными в очень мелких глинистых отложениях, которые и затормаживали процесс разложения, - объясняет Муни. - Но самое интересное в том, что эта пещерная система также была местом активного просачивания нефти во время пермского периода. Взаимодействие между углеводородами в нефти и смоле, вероятно, позволило сохранить эту кожу".

Сохранившийся образец имеет общие черты с кожей древних и современных рептилий. Это говорит в пользу теории о том, что эпидермис был критически важным элементом выживания позвоночных на суше.

"Это был важнейший барьер между внутренними процессами организма и суровой внешней средой", - резюмирует Муни.