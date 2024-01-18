Представлен самый мощный ноутбук в мире

Eurocom, ведущий производитель высокопроизводительных ноутбуков, выпустил полностью обновляемый мобильный суперкомпьютер Raptor X17. Устройство работает на базе новейшего процессора Intel Core i7 14900HX 14-го поколения и поддерживают 96 ГБ памяти DDR5 (2×48 ГБ).

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Особенности

Eurocom Raptor X17 оснащён 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением UHD (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 144 Гц или с разрешением QHD (2560×1440 пикселей) с частотой обновления 240 Гц. Эти ноутбуки созданы для обеспечения исключительной производительности и скорости для игр, создания контента и других ресурсоёмких приложений.

Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i9-13900HX с 24 ядрами, 32 потоками, графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 16 ГБ памяти DDR6. Он поддерживает до 24 ТБ твердотельного накопителя в RAID 0/1/5 и 64 ГБ памяти DDR5. Также есть SSD-накопителт формата M.2 объёмом до 24 ТБ и массивная продвинутая система охлаждения с двумя кулерами и множеством тепловых трубок.

Кроме того, Eurocom Raptor X17 обладает камерой Windows 2.0 с двумя сенсорами FHD Hello и TNR (можно снять в целях безопасности). Для подключения используются два порта Tunderbolt 4.0 (Type-C), один USB Type-C 3.2 Gen2, три порта USB Type-A 3.2 Gen2, два miniDP 1.4, один HDMI 2.0, аудио-разъем 2-в-1 (наушники/микрофон), 1 аудио-разъем 2-в-1 (оптический выход микрофона/SPDIF), 1 разъем локальной сети RJ-45. Размеры: 396×278×24,9 мм, вес – 3,29 кг.

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