Самые необычные научные открытия 2023 года

2023 год был полон научных открытий: как важных для будущего человечества, так и просто приятных или забавных. Портал Science Focus рассказал о самых необычных открытиях прошлого года в разных сферах науки.

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Правильная температура для сна

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Ряд исследований еще раз подтвердили важность правильного режима сна: он необходим для процветания почти в каждом аспекте нашей жизни. Но как высыпаться лучше? В августе ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что сон получается наиболее эффективным для взрослых при температуре 15-25 градусов Цельсия.

Не торопитесь отключать будильник

Если вы наслаждаетесь глубоким сном в момент, когда прозвонит будильник, его не обязательно выключать — по крайней мере, согласно научной работе, опубликованной в октябре. Авторы утверждают, что люди, которые не выключают будильник и дремлют еще полчаса, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах.

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4 000 шагов в день достаточно для здоровья

Не обязательно напрягаться и постоянно выполнять десятитысячную норму шагов ежедневно. Кардиологическое исследование показало, что регулярная ходьба начинает приносить пользу для здоровья начиная с 3 867 шагов — помимо всего прочего, это помогает снизить риск смерти.

Не делитесь хорошими новостями

Вы можете сделать хороший день еще лучше, если оставите приятные новости при себе. Вопреки популярному заблуждению, секреты — не такая уж и плохая вещь. Ученые обнаружили, что приятные секреты повышают энергичность человека, особенно если он собирается поделиться новостями в будущем.

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Змеи умеют кувыркаться колесом

Ученые нашли разновидность змей с необычным талантом к акробатике — они умеют кататься по земле колесом. Pseudorabdion longiceps сворачиваются в S-образную петлю, после чего отталкиваются хвостом и преодолевают до 1,5 метров менее чем за пять секунд. Предполагается, что этот трюк должен отпугивать хищников.

Зародыши получают «ген жадности» по наследству от отцов

Специалисты из Кембриджа обнаружили, что дети в утробе используют ген IGF2, полученный по наследству от отцов, чтобы заставить матерей повысить приток питательных веществ во время беременности.

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Карта человеческого разума

2023 год был прорывным для нейронной картографии. В марте ученые из все того же Кембриджа смогли провести связи между каждым нейроном в мозге мушки-дрозофилы. А в США специалисты начали составлять карту более 3 000 типов клеток, из которых состоит человеческий мозг.

Замедление старения

Ученые из университета Дьюка в США совершили важное открытие: они идентифицировали природный механизм человеческого тела, способный обратить биологическое старение. Научная работа показала, что биологический возраст — гораздо более гибкая вещь, чем хронологический возраст, и его можно снизить при условии, что человек предоставит своему телу возможность восстановиться после стресса.

Помимо этого, работы, опубликованные в журнале Nature, полагают, что переливания крови молодых людей старым вкупе с инъекциями специального гормона способны омолодить постаревший мозг.

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ChatGPT-4 и восстание машин

В 2023 году компания OpenAI выпустила крупное обновление для самого популярного чат-бота в мире. GPT-4 позволяет вводить не только текстовые команды, но и отдавать ИИ картинки. По словам разработчиков, обновленный бот также менее склонен к выдумыванию несуществующих фактов.

Аппарат для чтения мыслей