Space X запустила ракету с космическими туристами

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Прямая трансляция запуска ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 16:49 по времени Восточного побережья США (00:49 по Москве). Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.

Полет организует частная компания Axiom Space. В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт из Швеции Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе — военный пилот Альпер Гезеравчи. Возглавляет экипаж экс-астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.

Как ранее заявляла Axiom Space, стыковка корабля с МКС ожидается через 36 часов после старта. В ходе подготовки к пуску были выявлены некоторые затруднения, которые впоследствии были устранены. Так, компания SpaceX заменила крепления, соединяющие Crew Dragon с верхней ступенью Falcon 9, и дополнительно проверила парашютную систему корабля.