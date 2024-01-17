Вышел бюджетный смартфон Motorola на процессоре Snapdragon

Компания Motorola представила своё последнее дополнение к доступной серии Moto G — Moto G Play (2024). Это бюджетное устройство получило несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью.

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Передняя камера обновлена до 8 МП и поддерживает функцию распознавания улыбки с использованием искусственного интеллекта. Однако главной особенностью является основная камера, улучшенная до 50 МП с HDR и автофокусом. Что касается дизайна, Moto G Play (2024) сохраняет 6,5-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц. Устройство предлагается в синем цвете Sapphire Blue. Устройство также оборудовано водонепроницаемым покрытием.

Moto G Play (2024) оснащен процессором Snapdragon 680 4G, 4 ГБ оперативной памяти (расширяемой до 6 ГБ виртуальной) и увеличенным объемом встроенной памяти с 32 ГБ до 64 ГБ. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 13.

Устройство имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, что предполагает до 46 часов работы на одном заряде. К сожалению, отсутствует поддержка 5G.