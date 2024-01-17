Научные открытия 2024 года: что ждет науку в будущем?

Если судить по результатам 2023 года, 2024 может стать по-настоящему прорывным для целого ряда наук. Портал Science Focus рассказал о вероятных трендах и ожидаемых открытиях этого года в разных сферах.

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Аэрокосмическая индустрия

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Если все пройдет по плану, то в 2024 человечество впервые за полвека вернется на Луну. На конец года намечен запуск миссии NASA «Артемида-II» — он доставит на спутник Земли экипаж из четырех астронавтов. Помимо этого, агентство собирается провести запуск научных спутников в рамках миссии PACE, которая призвана изучить состояние океанов Земли.

В середине года наконец должен состояться дебют европейской ракеты-носителя «Ариан-6». После этого, в октябре, аппарат NASA Europa Clipper начнет свой путь к одной из ледяных лун Юпитера в поисках признаков жизни. Но перед его путешествием аппарат JUICE, запущенный ЕКА в 2023, совершит первый пролет между Землей и Луной.

Тем временем, всех, кто остался на Земле, 8 апреля ждет полное солнечное затмение. На 2024 год также приходится середина орбиты кометы Галлея: это значит, что она окажется в наиболее далекой от Земли точки, прежде чем направиться в обратный путь.

NASA

Медицина и здравоохранение

В 2023 году одной из главных сенсаций был препарат семаглутид, разработанный для борьбы с лишним весом. В 2024 состоится третья фаза тестирования аналогичного противодиабетика — тирзепатида.

Специалисты также ожидают новых прорывов в CRISPR терапии после того, как инструмент генного редактирования получил одобрение от регуляторов Великобритании в 2023 году. Британцы одобрили CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии. Ожидается, что инструмент получит одобрение властей США в марте 2024.

Трансплантационная медицина тоже может выйти на новый уровень. Биотехнологическая компания eGenesis полагает, что в 2024 году сможет предложить генно-отредактированные свиные органы для детских трансплантатов.

Помимо этого, на рынке наверняка появятся продвинутые роботы, способные проводить микрооперации внутри человеческого тела, здания, реагирующие на погодные условия, и улучшенные солнечные батареи. Некоторые из этих изобретений могут производиться при помощи 4D-принтеров, использующих умные материалы для создания объектов, которые могут менять свою форму.

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Технологии

Насчет следующих проектов OpenAI существует много слухов, но, несмотря на истинные планы компании, она наверняка параллельно займется обновлением своих генеративных ИИ. Данная технология продолжит находить новые сферы применения в науке и повседневной жизни.