Названы крупнейшие поставщики полупроводников в мире

Первое место по продажам на рынке полупроводников по итогам прошлого года вернула себе компания Intel, ей удалось обойти Samsung Electronics. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

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По данным экспертов, по итогам 2023 года рынок полупроводниковых компонентов в денежном выражении сократился на 11,1 % до $533 млрд. На фоне сложной ситуации с продажами памяти из 25 крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий только 9 смогли зафиксировать рост выручки. При этом выручка Intel составила $48,7 млрд, а выручка компании Samsung достигла $39,9 млрд. Qualcomm сохранила за собой третье место с $29 млрд выручки.

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«Спрос на полупроводники без памяти для приложений искусственного интеллекта стал самым сильным драйвером роста, причем автомобильный сектор (особенно электромобили), оборонная и аэрокосмическая промышленность также опережают большинство других сегментов», - отмечается в аналитике.

Таким образом, компания NVIDIA, имея лидирующие позиции на рынке искусственного интеллекта, продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 56,4%, до $24 млрд, и впервые попала в первую пятерку компаний-производителей полупроводников.

В свою очередь корейская SK hynix откатилась с четвертого места на шестое, сократив выручку на 32,1 % до $22,8 млрд. А компания AMD сохранила за собой седьмое место с $22,3 млрд.

Компания Apple тоже присутствует в десятке крупнейших поставщиков чипов, но занимает лишь девятое место, а ее выручка в прошлом году сократилась на 5,8 % до $17 млрд.

Ранее стало известно, что санкции США привели к росту прибыли производителей чипов в Китае. Два крупных китайских производителя чипов Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Peer Naura Technology Group Co. заявили об удвоении прибыли после того, как США ограничили экспорт американских технологий в этой области.