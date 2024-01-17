Названы крупнейшие поставщики полупроводников в мире
Первое место по продажам на рынке полупроводников по итогам прошлого года вернула себе компания Intel, ей удалось обойти Samsung Electronics. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
По данным экспертов, по итогам 2023 года рынок полупроводниковых компонентов в денежном выражении сократился на 11,1 % до $533 млрд. На фоне сложной ситуации с продажами памяти из 25 крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий только 9 смогли зафиксировать рост выручки. При этом выручка Intel составила $48,7 млрд, а выручка компании Samsung достигла $39,9 млрд. Qualcomm сохранила за собой третье место с $29 млрд выручки.
«Спрос на полупроводники без памяти для приложений искусственного интеллекта стал самым сильным драйвером роста, причем автомобильный сектор (особенно электромобили), оборонная и аэрокосмическая промышленность также опережают большинство других сегментов», - отмечается в аналитике.
Таким образом, компания NVIDIA, имея лидирующие позиции на рынке искусственного интеллекта, продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 56,4%, до $24 млрд, и впервые попала в первую пятерку компаний-производителей полупроводников.
В свою очередь корейская SK hynix откатилась с четвертого места на шестое, сократив выручку на 32,1 % до $22,8 млрд. А компания AMD сохранила за собой седьмое место с $22,3 млрд.
Компания Apple тоже присутствует в десятке крупнейших поставщиков чипов, но занимает лишь девятое место, а ее выручка в прошлом году сократилась на 5,8 % до $17 млрд.
Ранее стало известно, что санкции США привели к росту прибыли производителей чипов в Китае. Два крупных китайских производителя чипов Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Peer Naura Technology Group Co. заявили об удвоении прибыли после того, как США ограничили экспорт американских технологий в этой области.
Так в Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. заявили о том, что рост прибыли за первое полугодие 2023 года составил 110% - 120%. А в Peer Naura Technology Group Co сообщили, что прибыль компании за тот же период увеличилась на 121–156%, до 1,93 млрд юаней (270 млн долларов).