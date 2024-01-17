LG готовится представить устройства расширенной реальности

Прежние попытки, такие как гарнитура для 360-градусного видео в 2016 году и прототип SteamVR в 2017 году, не принесли значимых результатов. Планы на XR вызывают интерес, особенно в свете последних разработок в области высокопроизводительных чипов, таких как Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm.