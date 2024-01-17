«В США Samsung – это не очень популярная компания, там балом правит Apple. Судя по всему, основные продажи Samsung пришлись на Китай. При этом в последнее время там выросла конкуренция компании с местными производителями, которые постепенно выдавливают Samsung с китайского рынка. Недавно Samsung опубликовала ожидания по прибыли, и там говорилось о ее снижении за счет сокращения продаж карт памяти и смартфонов. Также Apple обогнала Samsung за счет дизайна и функций своих устройств. Если сравнивать смартфоны двух компаний, то можно увидеть, что устройства Samsung мало чем отличаются от большинства остальных телефонов. При этом устройства от Apple выглядят более премиально по сравнению с конкурентами – они отличаются и своим внешним видом, и своей экосистемой. А Samsung, судя по всему, пала жертвой борьбы с растущими корпорациями из Китая. Да, у компании были такие революционные складные модели, как Galaxy Fold и Galaxy Flip, но я не вижу, чтобы они получили большую популярность. Так произошло за счет их дороговизны и того, что соответствующие технологии пока что пугают людей. Они еще не понимают, как долго будет служить телефон с загибом на экране. Кроме того, многие владельцы таких устройств жалуются на появление трещин на экране. Так что новые устройства от Samsung не сильно повлияли на рынок», — отметил эксперт, подчеркнув, что в 2024 году ожидается рост доли китайских производителей в мировых продажах смартфонов.