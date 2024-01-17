«Исчез "вау"-фактор». Эксперт объяснил снижение объемов поставок смартфонов в мире
Независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении объемов поставок смартфонов в мире, а также рассказал, за счет чего компании Apple удалось обойти Samsung по производству этих устройств в 2023 году.
Ранее аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала предварительные данные о рынке смартфонов в 2023 году. По ее информации, мировые поставки устройств сократились на 3,2% и составили примерно 1,17 млрд гаджетов. Лидером по отгрузкам в 2023 году внезапно стала Apple — американская компания доставила в магазины около 234,6 млн устройств. Это на 8 млн гаджетов больше, чем у постоянного лидера Samsung: поставки южнокорейской корпорации оцениваются в 226,3 млн смартфонов. На третьей строчке оказалась Xiaomi — 145,9 млн гаджетов. Таким образом, впервые с 2010 года лидером по отгрузкам смартфонов оказалась не Samsung.
По словам Матвеева, к снижению объемов поставок смартфонов привели два фактора.
Первый – это то, что в последнее время исчез "вау"-фактор при покупке смартфона. То есть если раньше на рынке появлялось какое-то новое устройство, то оно зачастую являлось очередным прорывом, однако сейчас мы видим, что как в линейке смартфонов Apple, так и в линейке смартфонов Samsung потихоньку улучшаются характеристики устройств, но ничего принципиально нового в них не появляется. Раньше многие люди в разных странах, в том числе в России, регулярно меняли смартфоны с выходом новой модели, но сейчас они не торопятся это делать, поскольку не видят разницу между старыми и новыми телефонами. Во-вторых, люди стали реже менять смартфоны, поскольку выросли цены на все остальное, и они стали экономить. Соответственно, когда вы больше платите за продукты, за различные услуги, за коммуналку, то на все остальное остается меньше денег. Тут приходится выбирать и менять телефон уже не каждый год, особенно если новая модель практически ничем не отличается от предыдущей.Эдуард МатвеевНезависимый финансовый эксперт, автор проекта «Лесная биржа, о финансах детским языком»
Говоря о лидерстве Apple по продажам смартфонов в 2023 году, специалист прочеркнул, что на ситуацию повлияли хорошие продажи устройств компании в США, где они занимают значительную долю рынка благодаря действующем в стране программам беспроцентной рассрочки и системе trade-in. Samsung же утратил свои позиции на фоне конкуренции с китайскими брендами.
«В США Samsung – это не очень популярная компания, там балом правит Apple. Судя по всему, основные продажи Samsung пришлись на Китай. При этом в последнее время там выросла конкуренция компании с местными производителями, которые постепенно выдавливают Samsung с китайского рынка. Недавно Samsung опубликовала ожидания по прибыли, и там говорилось о ее снижении за счет сокращения продаж карт памяти и смартфонов. Также Apple обогнала Samsung за счет дизайна и функций своих устройств. Если сравнивать смартфоны двух компаний, то можно увидеть, что устройства Samsung мало чем отличаются от большинства остальных телефонов. При этом устройства от Apple выглядят более премиально по сравнению с конкурентами – они отличаются и своим внешним видом, и своей экосистемой. А Samsung, судя по всему, пала жертвой борьбы с растущими корпорациями из Китая. Да, у компании были такие революционные складные модели, как Galaxy Fold и Galaxy Flip, но я не вижу, чтобы они получили большую популярность. Так произошло за счет их дороговизны и того, что соответствующие технологии пока что пугают людей. Они еще не понимают, как долго будет служить телефон с загибом на экране. Кроме того, многие владельцы таких устройств жалуются на появление трещин на экране. Так что новые устройства от Samsung не сильно повлияли на рынок», — отметил эксперт, подчеркнув, что в 2024 году ожидается рост доли китайских производителей в мировых продажах смартфонов.
Ранее 82 процента россиян в ходе опроса признались, что испытывают стресс без смартфона.