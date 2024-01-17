Ookla: Россия увеличила зону покрытия мобильной связью

Покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в РФ во втором полугодии 2023-го, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla.

Отмечается, что характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для федеральных операторов РФ, увеличился у всех четырех. Согласно данным, он максимален для «Мегафона» — 666. Следом идут МТС с показателем в 571, Tele2 - 541 и «Билайн» (430).