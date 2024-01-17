Назван главный плюс для здоровья от отключенного дома отопления

Ученые Маастрихтского университета в Нидерландах установили, что временное отключение отопления дома помогает снижать риски развития диабета второго типа. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

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В исследований добровольцы подвергались воздействию температуры от 14 до 15°C в течение шести часов в день в течение десяти дней. Авторы провели измерения метаболизма глюкозы — насколько быстро избыток сахара выводится из крови — до и после воздействия холода.

Результаты показали улучшение в метаболизме глюкозы — организм участников на 40% быстрее выводил лишний сахар из организма. По словам авторов, для достижения терапевтического эффекта от холода для начала можно убавлять температуру всего на пару градусов на несколько часов в день. Только затем можно переходить к более серьезным изменениям. В ином случае слишком холодный воздух может вызвать переохлаждение, которому особенно подвержены молодые и пожилые люди.