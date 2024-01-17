Disney выпустит 3D-фильмы специально к выходу Apple Vision Pro

Apple и Disney объявили о сотрудничестве, в рамках которого к запуску AR-шлема Apple Vision Pro будет представлен специальный 3D-контент от Disney+.

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Подписчики сервиса получат доступ к уникальным анимированным средам просмотра, созданным специально для этого устройства.

Кроме того, в поддержку Vision Pro также были объявлены такие приложения, как ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok и MUBI.

Среди фильмов, которые будут доступны в 3D, значатся такие хиты, как «Аватар: Путь воды», «Мстители: Финал», «Звездные войны: Пробуждение силы« и «Энканто».

Эти проекты будут доступны для аренды через приложение Apple TV, и компания заявила, что те, кто уже купил их, получат 3D-версии без дополнительной оплаты.