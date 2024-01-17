Сбой произошел в работе WhatsApp в РФ

За последние сутки на работу приложения пожаловались свыше 1,3 тысяч человек. Чаще всего о неполадках сообщали жители Башкирии (53%), Татарстана (15%), Москвы (14%), а также Самарской (10%) и Нижегородской областей (2%). Причины неполадок неизвестны.

Напомним, что вчера, 16 января, сбои произошли в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи со всей России жаловались, что мобильное приложение не загружалось, а через браузер нельзя было открыть отдельные разделы сайта — при их загрузке появлялась ошибка. Что стало причиной сбоя во «ВКонтакте» не уточнили, однако впоследствии устранили проблему.