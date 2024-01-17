ChatGPT научится работать с видео

Как стало известно, ChatGPT готовится к значительному обновлению, которое добавит возможность работы с видео.

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Это нововведение было анонсировано вернувшимся на пост генерального директора OpenAI Сэмом Альтманом во время его разговора с со-основателем Microsoft Биллом Гейтсом в подкасте Unconfuse Me.

По словам Альтмана, следующее поколение модели языка, которая лежит в основе ChatGPT, будет «полностью мультимодальной с поддержкой речи, изображений, кода и видео».

Это означает, что ChatGPT сможет анализировать и генерировать не только текст и аудио, но и видеоконтент, что значительно расширит возможности генеративного ИИ.

Однако с этими новыми возможностями возникают и новые опасения, особенно в отношении конфиденциальности и безопасности данных. OpenAI уже сталкивалась с критикой за использование «украденных» данных для обучения своих моделей.

Новая версия ChatGPT, способная анализировать видео, может вызвать дополнительные вопросы о том, как компания будет обрабатывать и защищать личные данные пользователей.