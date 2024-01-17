Эксперт рассказал, как обнаружить скрытые камеры при помощи смартфона

Скрытые видеокамеры, которые установлены в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду, могут быть обнаружены с помощью обычных смартфонов. Такой информацией поделился в беседе с агентством «Прайм» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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В частности, найти камеру позволит фонарик на гаджете в темном помещении, отметил собеседник. По его словам, объектив камеры обязательно будет бликовать при свете фонаря.

Также специалист указал на наличие в ряде моделей следящих устройств источников инфракрасного излучения, с помощью которых можно фиксировать происходящее в позднее время. По его словам, включенный ИК-излучатель на камере будет отображаться фиолетовым или красным цветом. Также эксперт советует использовать специальные программы для смартфонов, которые обнаруживают источник Wi-Fi-сигнала.

Кроме того, по словам Шутова, при наличии доступа к сети Wi-Fi помещения, в котором подозревается наличие записывающего устройства, можно в настройках увидеть подключенные к сети устройства. Зачастую название содержит цифры 720 и 1080, добавил эксперт.