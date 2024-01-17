В МАГАТЭ сообщили о режиме "холодного останова" на реакторе ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили доступ к реакторному залу энергоблока N6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме "холодного останова". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство. В понедельник команда экспертов осмотрела главные компоненты реактора, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы.

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Предварительно, эксперты были лишены доступа к реакторному залу, но после того, как им был предоставлен доступ, команда МАГАТЭ подтвердила, что реактор находится в состоянии "холодного останова". Эксперты также проинспектировали машинный зал энергоблока и другие системы безопасности. 11 января сообщалось, что Минобороны РФ провело безопасную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.