Российские ученые улучшили технологию укрепления почвы при помощи бактерий

В Петербургском институте ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» модернизировали технологию укрепления почвы при помощи бактерий и снизили стоимость их культивирования. Ученые применили для работы с грунтом минерализацию карбоната кальция микроорганизмами, передает ТАСС.

По замыслу специалистов, для улучшения характеристик почвы в нее нужно добавлять измельченную макулатуру вместе с суспензией бактерий и перемешать специальной техникой, чтобы карбонат кальция более равномерно распределился. Прочность экспериментальных образцов с наполнителем увеличилась почти в два раза по сравнению с обычными.

Укрепление грунта применяется в строительстве. Обычно для этого применяют химические вещества – бентонит, силикаты, акриламид. В последние десять лет ученые работают над более экологичной технологией биоцементации, которая предполагает использование специальных уреолитических бактерий, осаждающих кристаллы карбоната кальция. Такие кристаллы могут связывать между собой частицы почвы, что повышает ее прочность. Биоцементацию можно применять для ремонта трещин в конструкциях из цементобетона, для предотвращения оседания песчаного грунта и разрушения склонов.