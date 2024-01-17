Kaspersky создала утилиту для обнаружения шпиона Pegasus на iPhone

Специалисты Kaspersky разработали новый метод обнаружения присутствия шпионского софта Pegasus на устройствах iPhone. Специальный инструмент поможет пользователям самостоятельно проверить свои смартфоны.

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Созданная Глобальным центром исследований и анализа угроз (GReAT) тулза ищет ранее неизвестные следы в Shutdown.log. Помимо Pegasus, она может найти шпионские программы Reign и Predator.

Специалистам «Лаборатории Касперского» удалось выявить новые признаки заражения мобильных устройств на iOS Pegasus и его собратьями в системном логе — Shutdown.log. Этот файл можно найти в архиве системной диагностики любого iPhone.

Поскольку там содержатся сведения о каждой сессии перезагрузки, если владелец девайсы часто включает и выключает его, связанные с Pegasus аномалии проявляются в логе.

Например, эксперты Kaspersky нашли записи о зависших процессах, которые ассоциируются с Pegasus и мешают перезагрузке. Есть и другие признаки заражения, которые удалось собрать всем комьюнити.

Изучив информацию в Shutdown.log, «Лаборатория Касперского» нашла стандартные пути заражения в «/private/var/db/», совпадающие с атаками другим шпионов — Reign и Predator.