Kaspersky создала утилиту для обнаружения шпиона Pegasus на iPhone
Специалисты Kaspersky разработали новый метод обнаружения присутствия шпионского софта Pegasus на устройствах iPhone. Специальный инструмент поможет пользователям самостоятельно проверить свои смартфоны.
Созданная Глобальным центром исследований и анализа угроз (GReAT) тулза ищет ранее неизвестные следы в Shutdown.log. Помимо Pegasus, она может найти шпионские программы Reign и Predator.
Специалистам «Лаборатории Касперского» удалось выявить новые признаки заражения мобильных устройств на iOS Pegasus и его собратьями в системном логе — Shutdown.log. Этот файл можно найти в архиве системной диагностики любого iPhone.
Поскольку там содержатся сведения о каждой сессии перезагрузки, если владелец девайсы часто включает и выключает его, связанные с Pegasus аномалии проявляются в логе.
Например, эксперты Kaspersky нашли записи о зависших процессах, которые ассоциируются с Pegasus и мешают перезагрузке. Есть и другие признаки заражения, которые удалось собрать всем комьюнити.
Изучив информацию в Shutdown.log, «Лаборатория Касперского» нашла стандартные пути заражения в «/private/var/db/», совпадающие с атаками другим шпионов — Reign и Predator.
Чтобы проверить свой смартфон, можно воспользоваться утилитой Kaspersky.
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