Под брендом Nokia не выйдет ни одного нового смартфона

HMD Global, компания, стоящая за производством смартфонов Nokia, объявила о значительных изменениях в своей стратегии.

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Согласно последним сообщениям, в ближайшем будущем под брендом Nokia не будет выпущено ни одного нового смартфона. Это решение является частью плана по «денокиазации» компании, который был объявлен в прошлом году.

На официальном сайте Nokia уже произошли изменения: с 1 февраля раздел смартфонов на сайте nokia.com/phones будет удален.

Вместо этого вся информация о мобильных устройствах будет доступна на сайте HMD Global. Новый сайт hmd.com уже запущен и предлагает пользователям информацию об «оригинальных устройствах HMD, классических телефонах Nokia и некоторых новых продуктах партнеров».