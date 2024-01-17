В Греции нашли руины храма Асклепия с фонтаном

Греческие археологи сообщили, что нашли руины ранее неизвестного святилища Асклепия с фонтаном. Раскопки проходили на месте древнего города Эпидавр на северо-востоке Пелопоннесского полуострова. Вероятно, именно об этом храме писал в своем «путеводителе» по Греции Павсаний — писатель II века нашей эры. О находке сообщило министерство культуры Греции.

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Древнегреческий писатель, путешественник и географ Павсаний жил во II веке нашей эры. Его самый известный труд — «Описание Эллады». Эта работа — своего рода путеводитель по наиболее достопримечательным памятникам архитектуры и искусства Средней Греции и Пелопоннеса в 10 томах. Среди прочего Павсаний писал и о городе Эпидавр на северо-востоке Пелопоннесского полуострова. Это поселение в древности были известно храмом бога врачевания Асклепия.

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Греческие археологи давно ведут раскопки в районе Эпидавра. Ранее они уже находили руины акрополя, театра и микенского некрополя. Теперь ученые сообщили о том, что обнаружили остатки сооружения, которое могло быть храмом Асклепия, о котором писал Павсаний. Найденное святилище, вероятно, было построено около IV века до нашей эры, но реконструировалось во II веке нашей эры. Вероятно, храм обновляли к приезду римского императора Адриана в Эпидавр в 124 году нашей эры.

От сооружения остались остатки стен. Они огораживают территорию площадью 100 м2. Также уцелели руины фонтана с резервуаром площадью 220 м2 и портика площадью 128 м2. В задней стене с внутренней стороны археологи обнаружили уступ с углублениями для колонн или для вотивных даров. В центре храма ученые нашли священный колодец, из которого по подземному тоннелю вода попадала в резервуар фонтана.