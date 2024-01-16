У пользователей iPhone появилась возможность загружать приложения без App Store

Компания Apple разделит магазин с приложениями App Store, чтобы выполнить требования Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам инсайдера Марка Гурмана, в американской корпорации начали готовиться к вступлению в силу Закона о цифровых рынках (DMA) в Европе. В том числе, закон обяжет Apple разрешить загрузки приложений на устройства в обход App Store. В этой связи в корпорации решили запустить новую версию App Store, которая будет поддерживать скачивание на iPhone и прочие гаджеты неопубликованных приложений.

Судя по всему, обновленный магазин будет доступен только для пользователей из стран Евросоюза. Потребители из других регионов не смогут загружать приложения на свои Apple-девайсы в обход правил. По словам Марка Гурмана, Apple должно привести свои сервисы в соответствие DMA к 7 марту, то есть у компании есть более семи недель, чтобы внести изменения.

В материале говорится, что в начале года глава Apple Тим Кук принял в штаб-квартире корпорации руководителя антимонопольного ведомства Европейского Союза Маргрет Вестагер. Политик напомнила Куку о необходимости исполнения Закона о цифровых рынках в Европе.