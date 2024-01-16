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Как создать канал в Telegram: пошаговая инструкция

Каналы в Telegram — весьма полезный инструмент, даже если вы не собираетесь заводить личный блог или страничку. Они позволяют передавать сообщения, файлы и другую информацию, не захламляя чат комментариями и флудом. Рассказываем, как создать канал в Telegram и чем он отличается от обычной группы.

Как создать канал в Telegram: пошаговая инструкция
© Unsplash

Как создать канал в Telegram

  • Откройте Telegram.
  • На iOS и Android нажмите на иконку нового сообщения и выберите опцию «Создать канал». На ПК — откройте боковое меню и нажмите «Создать канал».
  • Придумайте введите название и описание канала. На этой же странице вы можете загрузить картинку, но все эти настройки можно изменить позже в меню «Управление каналом».
  • Задайте тип канала: частный или публичный. Подписываться на частные можно строго по ссылке-приглашению, тогда как публичные каналы показываются в поиске Telegram и доступны всем желающим.
  • Если вы выбрали публичный канал, то вам также понадобится придумать ссылку на него.
  • После этого приложение предложит вам пригласить пользователей (максимум 200).

Чем канал в Telegram отличается от группы

  • Канал может обладать неограниченным числом подписчиков; для группы максимальный лимит пользователей — 200 000.
  • Сообщения на каналах могут публиковать только администраторы; в группах все участники могут свободно обмениваться сообщениями и файлами.
  • На каналах фиксируется суммарное количество просмотров каждого сообщения, включая просмотры по пересылке в другие чаты и каналы.
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