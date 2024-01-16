Как создать канал в Telegram: пошаговая инструкция

Каналы в Telegram — весьма полезный инструмент, даже если вы не собираетесь заводить личный блог или страничку. Они позволяют передавать сообщения, файлы и другую информацию, не захламляя чат комментариями и флудом. Рассказываем, как создать канал в Telegram и чем он отличается от обычной группы.