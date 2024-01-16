Apple вынуждена отключить важную функцию в своих часах

Apple планирует отключить в смарт-часах Apple Watch Series 9 и Ultra 2 функцию измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметра), чтобы избежать запрета на продажу устройств в США из-за проигранного патентного спора. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Данный план Apple описан в документах компании Masimo Corp., с которой и спорит IT-гигант из-за пульсоксиметра. По информации Masimo, Таможенная и пограничная служба США одобрила отключение функции измерения уровня кислорода крови для продолжения продажи Watch Series 9 и Ultra 2 в стране.

Решение о том, что Apple нарушила патенты Masimo Corp. в октябре прошлого года приняла Комиссия по международной торговле США (ITC). Оно вступило в силу в январе 2024 года, однако еще в декабре Apple на время сняла с продажи упомянутые модели часов. Вскоре компания решила обжаловать решение в суде, что временно позволило ей продолжить продавать Apple Watch Series 9 и Ultra 2.