Лучшие браузеры c блокировкой рекламы на Android

Реклама в браузерах — проблема не только пользователей ПК, но и тех, кто чаще занимается интернет-серфингом на мобильных телефонах. Некоторые владельцы смартфонов справляются с этим при помощи отдельных приложений для блокировки рекламы, однако перегружать ими систему не обязательно — существуют браузеры со встроенными фильтрами. Мы собрали пять лучших опций для Android.

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Firefox пользуется огромной популярностью на ПК, однако немногие знают, что браузер также доступен и на мобильных платформах. Программа по умолчанию блокируют рекламные трекеры и предоставляет широкие настройки безопасности, не говоря уже о большой коллекции плагинов для кастомизации браузера под конкретные цели.

DuckDuckGo ставит в приоритет безопасность приватной информации пользователя. Он тоже имеет встроенный блокировщик рекламы, который можно включать и выключать по необходимости; помимо этого, среди инструментов безопасности есть поиск инкогнито и защищенная электронная почта. DuckDuckGo также фильтрует поисковые запросы, чтобы пользователи не натыкались на рекламные страницы. По части гибкости браузер немного проигрывает тому же Firefox, но это сравнительно малый недостаток.

Bromite разработан специально для того, чтобы огородить пользователя от информационного шума во время интернет-серфинга, просмотра видео, чтения текстов и просто скроллинга по сайтам. По умолчанию браузер использует фильтры EasyList, EasyPrivacy и другие, что помогает избавиться от назойливой рекламы. Программа считается одной из наиболее защищенных на Android.

Еще один крайне популярный вариант на базе открытого исходного кода. Brave эффективно блокирует всплывающие баннеры и другие виды рекламы, а также надежно защищает информацию при помощи шифрования. Помимо этого, браузер имеет встроенные функции мессенджера — они вряд ли пригодятся, но никогда не будут лишними.