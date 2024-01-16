Китайские ученые начали выводить «космический» сорт картофеля
Китайские ученые начали выращивать 66 500 семян картофеля, которые были доставлены на орбиту на борту китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16».
После проращивания, культивирования и пересадки «космических» семян будет произведена дальнейшая оценка и выведение новых сортов картофеля.
Космическая селекция включает в себя воздействие космической радиации и микрогравитации на семена или штаммы в ходе космических полетов с целью мутации их генов, чтобы создать новые виды или сорта с лучшими характеристиками, включая более высокую урожайность и более высокую устойчивость к болезням.
Исследователи из вышеупомянутого центра, расположенного в уезде Шанду автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, заявили, что теперь их работа нацелена на выведение элитного сорта картофеля, отличающегося устойчивостью к условиям солонцово-солончаковой почвы и высокой урожайностью.
По сравнению с традиционными методами селекции, при космической селекции цикл выведения новых сортов сельхозкультур может значительно сократиться, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».
Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил экспериментальный космический аппарат многоразового использования.