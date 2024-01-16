ИИ научили проводить собеседования

Санкт-Петербургская компания Xenia AI представила ИИ-голосового ассистента Ксению. Отличительной особенностью Ксении является её умение самостоятельно генерировать вопросы и проводить "глубокие" интервью с кандидатами, функционируя на уровне опытного специалиста.

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Ксения не только упрощает процесс скрининга кандидатов, но и значительно сокращает затраты и время на найм. Рекрутеры могут создавать вакансии в системе, добавляя вопросы через ИИ или профильных специалистов. Интервью проводится в удобное время без прямого участия рекрутера, а система автоматически оценивает и ранжирует кандидатов.

Ксения доступна на русском и английском языках и подходит для различных должностей, от разработчиков до операторов колл-центров. Тестирование решения показало хорошие результаты: соотношение интервью к предложениям о работе (interview-to-offer) достигло 80%, что существенно превышает традиционные показатели 20 30%. Это не только улучшает эффективность процесса найма, но и положительно влияет на доходы клиентов компании.