«Спутник-1»: что умел и как выглядел первый искусственный спутник Земли

Советский «Спутник-1» известен на весь мир: во многом именно благодаря ему слово «спутник» в принципе вошло в словари иностранных языков. Рассказываем, как знаменитый аппарат Королева получил свою необычную внешность и что он умел.

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Что собой представлял «Спутник-1»

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«Спутник-1» или, как он называется в официальных документах, космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) — первый искусственный спутник Земли в истории человечества. Он был разработан по инициативе легендарного конструктора Сергея Королева, который предложил проект ЦК КПСС в 1954 году.

Название «простейший» он получил по ряду причин, в том числе из-за отсутствия большого комплекта научной аппаратуры — важнейшим инструментом аппарата был простой радиопередатчик. По сути, ПС-1 представлял собой шар, чей диаметр составлял 58 сантиметров при весе 83,6 килограмма. Материалом для сборки сферической оболочки толщиной два миллиметра выступил АМг-6 — алюминиево-магниевый сплав. Изнутри же спутник был заполнен сухим азотом под давлением.

Но, пожалуй, самая узнаваемая черта знаменитого спутника — это его четыре антенны, размещенные крест-накрест. Необычная форма и расположение антенн продиктованы надежностью: т.к. спутник был неориентированным, такая конструкция обеспечила бы стабильность радиосигнала на всех направлениях.

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Чего добился «Спутник-1»

ПС-1 был запущен на околоземную орбиту 4 октября 1957 года, что автоматически вывело СССР в лидеры космической гонки. Аппарат же продержался на орбите до 4 января 1958 года: за это время он совершил 1 440 оборотов вокруг Земли, пройдя примерно 60 млн километров. Радиопередатчик спутника работали на протяжении двух недель после запуска, причем их сигнал ловили не только профильные специалисты, но и обычные радиолюбители.