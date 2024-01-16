Ученые разработали технологию ИИ для имитации почерка человека

Современные достижения в области искусственного интеллекта теперь включают создание достоверных аудиовизуальных подделок и возможность имитации человеческого почерка. Ученые из Университета искусственного интеллекта имени Мохаммеда бен Зайда в Абу-Даби (MBZUAI) разработали технологию, способную воспроизводить почерк человека, основываясь всего на нескольких абзацах его письма. Это достигается с помощью использования модели transformer, разновидности нейронной сети для анализа последовательных данных.

По информации Центральной Службы Новостей, эта инновация является значительным шагом вперед в области, которая уже давно привлекает внимание исследователей. Ранее создавались приложения и даже роботы для воспроизведения рукописного ввода, но прогресс в области ИИ значительно усовершенствовал методы распознавания символов. Однако остается открытым вопрос о том, превысят ли преимущества потенциальные риски.

Эта технология может облегчить письмо людям с ограниченными физическими возможностями, но также может способствовать мошенничеству и злоупотреблениям. Несмотря на опасения, разработчики планируют внедрение своих наработок в практические приложения в ближайшие месяцы и ищут коммерческих партнеров.